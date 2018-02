Cai a diferença de Agassi para Hewitt O tenista australiano Lleyton Hewitt prossegue em primeiro no ranking de Entradas da ATP, mas já vê a liderança ameaçada pelo norte-americano Andre Agassi, campeão no domingo do Masters Series de Miami. Na lista divulgada nesta segunda-feira pela entidade, ele tem apenas 115 pontos a mais do que o veterano tenista. O terceiro e quarto colocados são os espanhóis Juan Carlos Ferrero e Carlos Moyá, respectivamente. Gustavo Kuerten é o brasileiro melhor colocado e se manteve na 15ª posição, com 1.585 pontos. Confira os primeiros do ranking de Entradas: 1) Lleyton Hewitt (Austrália) - 4.410 pontos 2) Andre Agassi (USA) - 4.295 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 3.135 pontos 4) Carlos Moyá (Espanha) - 2.970 pontos 5) Roger Federer (Suíça) - 2.515 pontos 6) Andy Roddick (USA) - 2.430 pontos 7) Albert Costa (Espanha) - 2.235 pontos 8) Marat Safin (Rússia) - 2.115 pontos 9) Jiri Novak (República Checa) - 1.991 pontos 10) David Nalbandian (Argentina) - 1.980 pontos 15) Gustavo Kuerten (Brasil) - 1.585 pontos