Cai o principal favorito em Valência Cabeça-de-chave número 1, o tenista russo Nikolay Davydenko foi eliminado nesta terça-feira logo na estréia no ATP de Valencia. Com um desempenho irregular, o russo perdeu por 2 sets a 1 para o espanhol Albert Costa, parciais de 7-6 (7-2), 1-6 e 6-3. No duelo de espanhóis, Albert Martín venceu Albert Montañés também em três sets : 6-7 (5-7), 6-4 e 6-2. Martin será o adversário de Gustavo Kuerten na próxima rodada. A rodada teve outra vitória espanhola: Ivar Navarro Pastor venceu o dinamarquês Kenneth Carlsen: 6-4 e 6-3.