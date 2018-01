Calleri é campeão da Copa Ericsson No duelo dos argentinos na final da Copa Ericsson de Tênis, Agustín Calleri foi melhor. Na partida disputada na manhã deste domingo no Clube Paineiras do Morumby, em São Paulo, Calleri venceu Juan Ignácio Chela por dois sets a zero e sagrou-se campeão da etapa brasileira do torneio. As parciais foram de 6/4 e 6/3. Calleri, que venceu também etapa mexicana da Copa Ericsson, precisou de apenas 1h20 para vencer o jogo. Com o título deste domingo, Calleri deverá subir para 85 no ranking da Corrida dos Campeões da ATP.