Calleri é o 1º semifinalista em Barcelona O tenista argentino Agustin Calleri garantiu nesta sexta-feira sua vaga para as semifinais do ATP de Barcelona, ao derrotar o espanhol Tommy Robredo por dois sets a um. As parciais foram de 6-7 (1-7), 6-4 e 6-4. Na semifinal, Calleri enfrenta o vencedor do confronto entre o russo Nikolay Davydenko e o espanhol Carlos Moyá. As quartas-de-final terão ainda hoje os seguintes jogos, na seqüência: Nikolay Davidenko (RUS) x Carlos Moyá (ESP); Gustavo Kuerten x Juan Carlos Ferrero e Marat Safin (RUS) x Gaston Gaudio (ARG).