Calleri elimina Agassi em Miami Acabou, nesta terça-feira, o sonho de Andre Agassi de conquistar o quarto título consecutivo do Masters Series de Miami. O tenista norte-americano, apesar do apoio do torcedor, foi surpreendido pelo argentino Agustín Calleri, que fez 6/2 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 42 minutos de jogo.