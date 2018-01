Calleri elimina Saretta na Ericsson Em um jogo bastante equilibrado, o tenista Flávio Saretta teve boas chances de vencer o argentino Agustín Calleri nesta quinta-feira mas não resistiu e perdeu por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5, em jogo válido pelas oitavas-de-final da Copa Ericsson. Ele chegou a estar vencendo, por exemplo, o primeiro set por 4 a 1, mas em uma dupla falta cometida pelo brasileiro, o argentino quebrou o serviço e virou o jogo. Saretta permanece apenas na competição de duplas ao lado de Fernando Meligeni. Já Calleri vai enfrentar na próxima fase o vencedor do jogo entre Meligeni e o italiano Stefano Galvani. No outro jogo do dia, o argentino Jose Acasuso humilhou seu compatriota Martin Vassalo por 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-1.