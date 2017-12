Calleri está na final do Brasil Open O tenista argentino Agustin Calleri, número 21 do ranking mundial, transformou-se no primeiro finalista do Brasil Open, ao derrotar, nesta sexta-feira à noite, o peruano Luiz Horna por 6/4, 5/7 e 6/1. Ele disputa o título do torneio nesta sábado, às 21h30, diante do vencedor da partida entre Gustavo Kuerten e José Acasuso.