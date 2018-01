Calleri estréia com vitória em Moscou O tenista argentino Agustin Calleri passou sem problemas pela primeira rodada do Torneio de Moscou. Cabeça-de-chave número 2, Calleri venceu nesta terça-feira o russo Denis Golovanov em dois sets, com duplo 6/2. O torneio, que divide U$ 1,3 milhão em prêmios, teve ainda os seguintes resultados. Tuomas Ketola (FIN) venceu Juan Ignacio Chela (ARG): 6-4, 6-7 (5/7), 7-5 Stefan Koubek (AUT) venceu Mikhail Youzhny (RUS): 7-6 (7/4), 6-0 Ivan Ljubicic (CRO) venceu Tomas Zib (RCH): 6-2, 6-4 Sargis Sargsian (ARM) venceu Filippo Volandri (ITA): 6-1, 6-2 Marc Rosset (SUI) venceu David Prinosil (ALE): 6-1, 6-1