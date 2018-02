Calleri, Robredo, Fish e Ferrer fazem semis de Auckland O argentino Agustín Calleri contra o espanhol Tommy Robredo, e o norte-americano Mardy Fish contra o espanhol David Ferrer. Estas são as semifinais do torneio de Aukland, na Nova Zelândia. Devido as chuvas que cancelaram a rodada da última terça-feira, Fish e Ferrer precisaram jogar duas partidas nesta sexta. O norte-americano derrotou Mario Ancic e Juan Ignacio Chela, ambos por 2 sets a 0. O croata foi batido por um duplo 6/4, já o argentino perdeu em dois tie-breaks. Ferrer arrasou o italiano Daniele Bracciali por 6/0 e 6/1 e depois superou o belga Kristof Vilegen, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2. Calleri venceu seu compatriota Juan Mónaco por 2 sets a 1 (4/6, 6/4 e 6/3). Seu adversário na semi, Tommy Robredo, também precisou de três sets para bater o Phillip Kohlschreiber por 6/4, 5/7 e 6/2.