Calleri será o adversário de Meligeni O tenista argentino Agustin Calleri venceu o seu compatriota Guillermo Cañas nesta sexta-feira por dois sets a zero e garantiu sua vaga nas semifinais do Brasil Open - torneio da ATP que está sendo realizado na Costa do Sauípe, na Bahia. As parciais da partida foram 7/6 (7-3) e 6-4. Na semifinal, Calleri vai enfrentar o brasileiro Fernando Meligeni que, antes, derrotou o paraguaio Ramon Delgado por 2 a 0. Outro brasileiro na semifinal é Alexandre Simoni. Para chegar à semifinal Simoni teve problemas ao ser obrigado a enfrentar dupla jornada. Pela manhã, ele venceu o chileno Fernando González (6/0 e 6/3) em partida adiada de ontem por causa da chuva. Em seguida, bateu Ricardo Mello por 6/3 e 6/4 e avançou no torneio.