Calleri surpreende e elimina Safin O tenista argentino Agustin Calleri se transformou numa das maiores surpesas da segunda rodada do Master Series de Madri, ao derrotar o russo Marat Safin, terceiro cabeça-de-chave do torneio. Calleri venceu por dois sets a zero, em uma partida muito disputada, que teve as parciais de 7/6 (8-6) e 7/6 (7-5). Apesar da derrota, Safin disse estar confiante numa vaga no Master de Xangai, que reúne os oito melhores da temporada. Ainda pela segunda rodada, sueco Thomas Johansson, derrotou seu compatriota Magnus Norman por dois a um. As parciais foram de 2/6, 6/3 e 6/4.