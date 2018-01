Calleri vai à semifinal no Catar O tenista argentino Agustin Calleri passou para a semifinal do Torneio do Catar, que é disputado em Doha e distribui US$ 1 milhão em prêmios. Ele derrotou nesta quinta-feira o sueco Jonas Bjorkman, com um duplo 6/4. O adversário de Calleri será o francês Nicolas Escude, que eliminou o sul-coreano Lee Hyung-Taik com a vitória por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2). A outra semifinal terá o croata Ivan Ljubicic, que ganhou do francês Sebastien Grosjean por 6/3, 5/7 e 6/4. Seu adversário sairá do jogo entre o inglês Tim Henman e o armênio Sargis Sargsian.