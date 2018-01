Calleri vai às quartas em Maiorca O tenista argentino Augustin Calleri avançou para as quartas-de-final do Torneio de Palma de Maiorca, ao derrotar nesta quarta-feira o espanhol Juan Balcells por dois sets a zero: 6/3 e 6/1. O outo argentino do torneio teve pior sorte. Mariano Zabaleta foi eliminado pelo francês Jean-Francois Bachelot: 6/4, 5/7 e 6/0. Em outros resultados desta quarta, o espanhol David Sanchez eliminou seu compatriota Albert Montanes por dois a zero: 7/6 (7-5) e 6/4, enquanton que o belga Olivier Rochus venceu o jovem espanhol Rafael Nadal Parera, de 15 anos, por duplo 6/2.