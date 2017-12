Calleri vence e avança no Brasil Open O tenista argentino Agustin Calleri garantiu nesta quarta-feira sua vaga na terceira rodada do Brasil Open, ao derrotar o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0. As parciais foram de 6/4 e 6/4. Na próxima fase do torneio, que está sendo disputado na Costa do Sauípe, litoral baiano, Calleri vai enfrentar o vencedor do confronto entre o argentino Juan Ignácio Chella e o espanhol David Ferrer. Um dia depois de vencer o espanhol Oscar Hernandez, o brasileiro Gustavo Kuerten volta a quadra nesta quarta. Logo mais, por volta das 20h30, enfrenta o francês Richard Gasquet, com transmissão pela TV Record.