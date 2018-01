Calleri vence e elimina Zabaleta em Viena O tenista argentino Agustín Calleri estreou com vitória no torneio de Viena ao derrotar nesta terça-feira o compatriota Mariano Zabaleta por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2. Na próxima rodada, ele vai enfrentar o ganhador do jogo entre o norte-americano Jan-Michael Gambill e o bielo-russo Max Mirnyi.