Calleri vence Nalbandian e é finalista No duelo de argentinos em que se transformou a semifinal do Masters Series de Hamburgo, Agustin Calleri foi o primeiro a se dar bem. Neste sábado, na abertura da rodada, ele venceu o seu compatriota David Nalbandian por dois sets a zero e se classificou para a final do Torneio. As parciais foram de 6/4 e 6/1. Calleri vai enfrentar na final o vencedor de Guillermo Coria e Gaston Gaudio, que estão jogando neste momento. Coria já venceu o primeiro set, por 6/3.