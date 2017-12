Campeã, Clijsters encosta em Henin Depois de conquistar o título do Torneio da Antuérpia, ao vencer a italiana Silvia Farina Elia no domingo, a tenista belga Kim Clijsters diminuiu a diferença para a líder do ranking mundial, sua compatriota Justine Henin. Agora, Henin está com 7.000 pontos, contra 6.699 de Clijsters. Mas, na última semana, não houve grandes alterações entre as melhores do ranking mundial do tênis feminino. Veja com ficou a lista divulgada nesta segunda-feira: 1ª Justine Henin-Hardenne (BEL) - 7.000 pontos 2ª Kim Clijsters (BEL) - 6.699 3ª Amelie Mauresmo (FRA) - 3.353 4ª Lindsay Davenport (EUA) - 3.050 5ª Jennifer Capriati (EUA) - 2.651 6ª Serena Williams (EUA) - 2.584 7ª Anastasia Myskina (RUS) - 2.457 8ª Ai Sugiyama (JAP) - 2.340 9ª Chanda Rubin (EUA) - 2.300 10ª Elena Dementieva (RUS) - 2.270