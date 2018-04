Campeã de 2011, Na Li é eliminada de Roland Garros

O confronto entre as duas jogadoras havia sido interrompido por causa da chuva nesta quinta quando Mattek-Sands vencia o segundo set por 4/1. E a pausa, pelo visto, acabou sendo benéfica para a norte-americana, que depois perdeu apenas mais quatro games até o fim do confronto para ir à terceira rodada no saibro de Paris.

Com o triunfo sobre Na Li, a tenista dos Estados Unidos se credenciou para enfrentar na próxima fase a argentina Paula Ormaechea, que também surpreendeu nesta quinta ao eliminar a casaque Yaroslava Shvedova, 27.ª cabeça de chave, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6). Este duelo também chegou a ser paralisado em função do tempo ruim na capital francesa, antes de ser reiniciado horas depois.

Em outra partida retomada após também ser atrapalhada pela chuva nesta quinta, a australiana Samantha Stosur, nona cabeça de chave, confirmou favoritismo ao bater a francesa Kristina Mladenovic por 6/4 e 6/3. Com isso, ela avançou à terceira rodada e lutará por uma vaga nas oitavas de final diante da sérvia Jelena Jankovic, ex-líder do ranking mundial.

Em outro jogo já encerrado nesta quinta na chave feminina de simples de Roland Garros, a norte-americana Sloane Stephens superou a sua compatriota Vania King por 2 sets a 0, com 6/1 e 6/3, e também foi à terceira rodada. A sua próxima adversária será Marina Erakovic, da Nova Zelândia, que passou pela eslovaca Dominika Cibulkova por 2 a 1, com 6/2, 2/6 e 6/4.