Campeã e vice de Indian Wells dão salto no ranking da WTA

Campeã e vice do Torneio de Indian Wells, a japonesa Naomi Osaka e a russa Daria Kasatkina deram saltos no ranking da WTA, na atualização desta segunda-feira. Osaka subiu 22 posições e se aproximou do Top 20, enquanto Kasatkina quase entrou na lista das 10 melhores do mundo.

+ Campeão em Indian Wells, Del Potro sobe para 6º do ranking; brasileiros caem

+ Calderano perde final no Aberto do Catar, mas fatura prata inédita no tênis de mesa

Jovens promissoras do circuito, elas têm 20 anos cada. E, na quadra dura de Indian Wells, surpreenderam com grandes atuações e vitórias sobre favoritas. Na final, Osaka teve atuação arrasadora e venceu em sets diretos. Com a pontuação do título, ele subiu para o 22º posto do ranking, sua melhor posição da carreira até agora.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Kasatkina também obteve o melhor posto no profissional, com o 11º lugar, perto de entrar no Top 10. Ela tem 2.940 pontos, contra 3.150 da alemã Angelique Kerber, atual número 10 do mundo.

Na restrita lista das 10 melhores, houve apenas uma mudança. A letã Jelena Ostapenko desbancou a checa Karolina Pliskova do quinto posto e agora exibe sua melhor colocação da carreira.

Eliminada por Osaka na semifinal em Indian Wells, a romena Simona Halep segue na primeira colocação do ranking. E não terá a posição ameaçada no Torneio de Miami, que vai começar nesta terça. Atrás da romena, vêm a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a espanhola Garbiñe Muguruza e a ucraniana Elina Svitolina.

A francesa Caroline Garcia aparece na sétima colocação, logo à frente da veterana norte-americana Venus Williams. A checa Petra Kvitova ocupa o nono lugar e Kerber fecha o Top 10.

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia caiu cinco posições, ao ser eliminada logo na estreia em Indian Wells. Prestes a competir em Miami, ela aparece na 64ª colocação. Depois de Bia, a brasileira mais bem colocada no ranking é Nathaly Kurata, na 429.ª colocação.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (ROM), 8.290 pontos

2.º - Caroline Wozniacki (DIN), 7.430

3.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 5.970

4.º - Elina Svitolina (UCR), 5.425

5.º - Jelena Ostapenko (LET), 4.971

6.º - Karolina Pliskova (RCH), 4.905

7.º - Caroline Garcia (FRA), 4.625

8.º - Venus Williams (EUA), 4.452

9.º - Petra Kvitova (RCH), 3.151

10.º - Angelique Kerber (ALE), 3.150

11.º - Daria Kasatkina (RUS), 2.940

12.º - Sloane Stephens (EUA), 2.938

13.º - Julia Görges (ALE), 2.910

14.º - Johanna Konta (ING), 2.875

15.º - Madison Keys (EUA), 2.593

16.º - CoCo Vandeweghe (EUA), 2.488

17.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.405

18.º - Magdalena Rybarikova (ESL), 2.395

19.º - Kristina Mladenovic (FRA), 2.280

20.º - Ashleigh Barty (AUS), 2.198

64.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 918

429.º - Nathaly Kurata (BRA), 84

438.º - Gabriela Cé (BRA), 80

449.º - Teliana Pereira (BRA), 75