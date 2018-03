Campeã em Dubai, Svitolina entra no Top 10 da WTA; Kerber se aproxima de Serena

A última atualização semanal do ranking da WTA, divulgada nesta segunda-feira, trouxe a ucraniana Elina Svitolina como maior destaque. Campeã do Torneio de Dubai no último sábado, a tenista ganhou três colocações na lista e entrou no Top 10, justamente como a número 10 do mundo.

O segundo título conquistado na temporada - já havia sido campeã em Taiwan - fez com que Svitolina deixasse para trás Johanna Konta, Petra Kvitova e Venus Williams. Com isso, ela entrou pela primeira vez no Top 10 da WTA.

Um pouco mais à frente, a alemã Angelique Kerber ficou mais próxima de assumir novamente a liderança do ranking. A queda na semifinal em Dubai, justamente para Svitolina, impediu que a tenista voltasse à ponta, mas a aproximou da líder Serena Williams, agora com 7.405 pontos, contra 7.780 da adversária.

Vice-campeã em Dubai, a dinamarquesa Caroline Wozniacki subiu da 15.ª para a 14.ª colocação, mas a maior beneficiada por sua campanha no torneio foi Anastasija Sevastova. Semifinalista nos Emirados Árabes Unidos, a letã ganhou 11 posições e agora é a número 24 do mundo.

Já a espanhola Carla Suárez Navarro fez caminho oposto. Ainda afastada do circuito por conta de uma lesão, a tenista perdeu 11 posições e deixou o Top 20 do ranking, ocupando agora a 25.ª colocação.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1) Serena Williams (EUA), 7.780 pontos

2) Angelique Kerber (ALE), 7.405

3) Karolina Pliskova (RCH), 5.640

4) Simona Halep (ROM), 5.172

5) Dominika Cibulkova (ESQ), 5.075

6) Agnieszka Radwanska (POL), 4.670

7) Garbiñe Muguruza (ESP), 4.585

8) Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.915

9) Madison Keys (EUA), 3.897

10) Elina Svitolina (UCR), 3.890

11) Johanna Konta (GBR), 3.600

12) Petra Kvitova (RCH), 3.310

13) Venus Williams (EUA), 3.280

14) Caroline Wozniacki (DIN), 3.020

15) Elena Vesnina (RUS), 2.340

16) Timea Bacsinszky (SUI), 2.303

17) Victoria Azarenka (BLR), 2.131

18) Samantha Stosur (RCH), 2.120

19) Barbora Strycova (RCH), 2.050

20) Kiki Bertens (HOL), 1.952

178) Bia Haddad Maia (BRA), 297

183) Teliana Pereira (BRA), 291

188) Paula Gonçalves (BRA), 287