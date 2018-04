Campeã em Monterrey, Bacsinszky ganha cinco posições no ranking

A WTA divulgou nesta segunda-feira a atualização semanal de seu ranking sem grandes alterações. A principal beneficiada na nova lista foi a suíça Timea Bacsinszky, que se sagrou campeã do Torneio de Monterrey no último domingo. De 31.ª, a tenista saltou cinco posições e subiu para 26.ª.

A segunda conquista consecutiva de Bacsinszky em Monterrey deu à tenista 266 pontos no ranking, saltando agora para 1799. Para se sagrar campeã no México no último domingo, a suíça derrotou a francesa Caroline Garcia por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4, em partida que ficou paralisada por aproximadamente quatro horas em razão da chuva.

Também campeã no domingo, Caroline Wozniacki manteve a quinta colocação no ranking da WTA. O título em Kuala Lumpur, após a vitória por 2 sets a 1 sobre Alexandra Dulgheru, fez a dinamarquesa subir para 4.285 pontos, deixando-a mais próxima da quarta colocada Petra Kvitova, mas ainda na mesma quinta posição.

A atualização desta segunda, aliás, não trouxe qualquer alteração entre as primeiras 25 colocadas. A liderança segue tranquila nas mãos da norte-americana Serena Williams, com 9.592 pontos, seguida pela russa Maria Sharapova, com 8.215, a romena Simona Halep, 6.571, e Kvitova, com 6.395.

Confira o ranking da WTA:

1ª - Serena Williams (EUA), 9.592 pontos

2ª - Maria Sharapova (RUS), 8.215

3ª - Simona Halep (ROM), 6.571

4ª - Petra Kvitova (RCH), 6.395

5ª - Caroline Wozniacki (DIN), 4.825

6ª - Ana Ivanovic (SER), 4.425

7ª - Eugenie Bouchard (CAN), 4.306

8ª - Agnieszka Radwanska (POL), 4.065

9ª - Ekaterina Makarova (RUS), 3.420

10ª - Andrea Petkovic (ALE), 3.190

11ª - Lucie Safarova (RCH), 2.995

12ª - Sara Errani (ITA), 2.750

13ª - Carla Suarez Navarro (ESP), 2.660

14ª - Angelique Kerber (ALE), 2.650

15ª - Karolina Pliskova (RCH), 2.620

16ª - Flavia Pennetta (ITA), 2.560

17ª - Venus Williams (EUA), 2.550

18ª - Madison Keys (EUA), 2.100

19ª - Shuai Peng (CHN), 2.080

20ª - Barbora Zahlavova Strycova (RCH) 2.055

140ª - Teliana Pereira (BRA), 397

208ª - Beatriz Haddad Maia (BRA), 252

250ª - Gabriela Cé (BRA), 188

280ª - Paula Gonçalves (BRA), 149