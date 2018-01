Campeã em New Haven, Petra Kvitova sobe para 4ª posição no ranking

A WTA divulgou nesta segunda-feira mais uma atualização de seu ranking, sem maiores alterações. O principal destaque ficou por conta da checa Petra Kvitova, que subiu uma posição e agora é a quarta da lista graças ao título do Torneio de New Haven, conquistado no último sábado.

O segundo troféu consecutivo no torneio norte-americano fez Kvitova subir para 4.995 pontos, deixando para trás a dinamarquesa Caroline Wozniacki, com 4.740. Derrotada na decisão, a também checa Lucie Safarova manteve-se em sexto, com 3.800.

A subida de Kvitova, aliás, foi a única alteração entre as 30 primeiras colocadas do ranking. Na ponta, como já se tornou rotineiro, está a norte-americana Serena Williams, com 12.721 pontos, mais que o dobro da vice-líder Simona Halep, que tem 6.130. Em terceiro está a russa Maria Sharapova, com 6.035.

A brasileira Teliana Pereira perdeu uma posição e agora é a 54.ª, com 1.034 pontos, enquanto Bia Haddad manteve-se em 167.ª, com 311.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.ª - Serena Williams (EUA) - 12.721 pontos

2.ª - Simona Halep (ROM) - 6.130

3.ª - Maria Sharapova (RUS) - 6.035

4.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.995

5.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 4.740

6.ª - Lucie Safarova (RCH) - 3.800

7.ª - Ana Ivanovic (SER) - 3.500

8.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 3.335

9.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 3.245

10.ª - Carla Suárez Navarro (ESP) - 3.190

11.ª - Angelique Kerber (ALE) - 3.150

12.ª - Belinda Bencic (SUI) - 3.035

13.ª - Ekaterina Makarova (RUS) - 2.920

14.ª - Timea Bacsinszky (SUI) - 2.896

15.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 2.760

16.ª - Sara Errani (ITA) - 2.610

17.ª - Elina Svitolina (UCR) - 2.530

18.ª - Andrea Petkovic (ALE) - 2.450

19.ª - Madison Keys (EUA) - 2.275

20.ª - Victoria Azarenka (BLR) - 2.271

----

54.ª - Teliana Pereira (BRA) - 1.034

167.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 311