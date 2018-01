Campeã em Tóquio, Radwanska sobe no ranking e chega à 7ª posição

Radwanska sagrou-se campeã no Japão ao derrotar a suíça Belinda Bencic na decisão e, desta forma, voltou a ser uma das dez melhores tenistas do mundo. À frente dela, está a italiana Flavia Pennetta, campeã do US Open, que também subiu no ranking e ganhou uma colocação, agora em sexto.

A sérvia Ana Ivanovic foi outra que subiu e voltou ao Top 10, pulando de 12.ª para nona. Pior para a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que deixou a sexta colocação e as dez primeiras posições do ranking, parando em 11.º. Angelique Kerber também teve uma queda significativa, passando de nona para 13.ª.

As cinco primeiras posições, no entanto, não tiveram alterações. A liderança segue folgada nas mãos da norte-americana Serena Williams, com incríveis 11.500 pontos. São quase cinco mil de vantagem para a segunda colocada, Simona Halep, que tem 6.780. Maria Sharapova, Petra Kvitova e Lucie Safarova vêm na sequência.

Entre as brasileiras, Teliana Pereira segue como única entre as 100 primeiras, mas caiu uma colocação, agora em 51.º. Bia Haddad é a segunda melhor do País, em 173.º, enquanto Gabriela Cé é a 241.ª.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1.ª - Serena Williams (EUA) - 11.500 pontos

2.ª - Simona Halep (ROM) - 6.780

3.ª - Maria Sharapova (RUS) - 5.691

4.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.396

5.ª - Lucie Safarova (RCH) - 3.525

6.ª - Flavia Pennetta (ITA) - 3.317

7.ª - Agnieszka Radwanska (POL) - 3.190

8.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 3.116

9.ª - Ana Ivanovic (SER) - 3.070

10.ª - Carla Suárez Navarro (ESP) - 3.070

11.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 3.041

12.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 3.040

13.ª - Angelique Kerber (ALE) - 2.990

14.ª - Belinda Bencic (SUI) - 2.985

15.ª - Timea Bacsinszky (SUI) - 2.508

16.ª - Andrea Petkovic (ALE) - 2.445

17.ª - Madison Keys (EUA) - 2.440

18.ª - Roberta Vinci (ITA) - 2.430

19.ª - Ekaterina Makarova (RUS) - 2.370

20.ª - Elina Svitolina (UCR) - 2.360

51.ª - Teliana Pereira (BRA) - 1.043

173.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 290