Campeã, Myskina sobe no ranking mundial Depois de conquistar o título de Roland Garros, no sábado, a tenista russa Anastasia Myskina subiu 2 posições e assumiu o 3º lugar no ranking mundial. A também russa Elena Dementieva, que perdeu a final em Paris, passou da 10ª para a 6ª colocação. A liderança continua nas mãos da belga Justine Henin-Hardenne.