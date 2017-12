Campeã, Sharapova sobe no ranking Com a conquista do título do Masters feminino, torneio que reuniu em Los Angeles as 8 melhores tenistas da temporada, a russa Maria Sharapova subiu 2 posições no ranking mundial e termina o ano em 4º lugar - a líder da lista ainda é a norte-americana Lindsay Davenport. A vitória dela veio já na madrugada desta terça-feira, ao derrotar a norte-americana Serena Williams por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4. Mesmo derrotado na final em Los Angeles, Serena também subiu no ranking. Ganhou uma posição e passou para o 7º lugar. Mas a tenista norte-americana ficou decepcionada. Afinal, ela tinha o jogo na mão contra Sharapova - vencia o terceiro set por 4 a 0 -, até sentir uma contusão no abdomen e virar presa fácil para a jovem tenista russa. Aos 17 anos, Sharapova encerra assim uma temporada fantástica. Sai de Los Angeles com um prêmio de US$ 1 milhão por ser campeã do Masters e com seu 5º título em 2004, incluindo a vitória em Wimbledon.