Campeão da Davis, Albert Costa leva susto com dores no peito

Capitão da Espanha na conquista do bicampeonato da Copa Davis, no final de semana passado, Albert Costa precisou ser hospitalizado nesta quinta-feira, em Barcelona, ao apresentar problemas no coração.

O ex-tenista, de 34 anos, sentiu palpitações, dores no peito e taquicardia quando se encaminhava para o Centro Internacional de Tênis de Cornellá, em Barcelona, onde atua como diretor esportivo. Costa fez apenas exames, que não constataram qualquer problema sério no coração do ex-atleta. O espanhol deixou o hospital no final da tarde.

Em seu primeiro título como capitão da equipe espanhola, Costa liderou Rafael Nadal, David Ferrer, Feliciano López e Fernando Verdasco na conquista do quarto título da Espanha na Davis. Ainda como tenista, ele participou do primeiro título espanhol, em 2000. Costa também foi campeão em Roland Garros dois anos depois.