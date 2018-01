Campeão de 2002 é eliminado em Lyon Campeão da edição 2002 ao bater Gustavo Kuerten na final, a campanha do tenista francês Paul-Henri Mathieu no Torneio de Lyon deste ano teve curtíssima duração. Nesta quarta-feira, o francês foi derrotado na estréia pelo alemão Rainer Schuettler. As parciais foram de 6-2 e 6-2. O alemão - que no final de semana conquistou o título do Torneio de Tóquio - busca uma vaga entre os oito melhores da temporada que vão disputar o Masters de Houston, em novembro. O brasileiro Flávio Saretta está em quadra neste momento, contra o francês Arnaud Clement. O jogo está no oitavo game e Clement está vencendo por 5 games a 2.