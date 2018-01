Campeão de Wimbledon abandona o tênis Depois de 14 anos de carreira, o tenista holandês Richard Krajicek anunciou nesta quinta que vai encerrar a carreira. A decisão de parar foi acelerada por uma contusão no braço direito, que o impediu de participar de vários torneios nesta temporada. Hoje, aos 32 anos, anunciou a aposentadoria. ?Quero sentir que posso ganhar´´, disse ele, chorando, em entrevista coletiva. ?Porém se o braço dói a cada saque, é preciso ser realista e parar?, explicou. Krajicek ganhou 17 torneios ao longo da carreira - o mais importante deles em 96, quando foi campeão do Torneio de Wimbledon. Neste tempo todo no circuito profissional, superou a marca de US$ 10 milhões em prêmios. ?Consegui chegar no tênis onde jamais imaginei quando menino?, concluiu.