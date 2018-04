Campeão do US Open, Marin Cilic desiste de jogar em Brisbane

Campeão da última edição do US Open, Marin Cilic desistiu de participar do Torneio de Brisbane na próxima semana por causa de uma lesão no ombro direito. Diretor do torneio, Cameron Pearson explicou que o croata, atual nono colocado no ranking da ATP, "perdeu sua corrida contra o tempo para recuperar completamente a forma física".

Apesar dessa desistência, não houve nenhuma indicação se o problema pode afetar as chances de Cilic participar do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que será disputado a partir do dia 19 de janeiro em Melbourne.

Em setembro, Cilic conquistou o primeiro título do Grand Slam da sua carreira ao derrotar o suíço Roger Federer e o japonês Kei Nishikori nas semifinais e na decisão, respectivamente, em Nova York. O croata, porém, teve vários problemas de lesão durante o segundo semestre de 2014 e acabou desistindo de vários torneios, embora tenha conseguido conquistar o título do Torneio de Moscou, em outubro.

Agora, Cilic precisou desistir de jogar em Brisbane por causa de uma lesão no ombro. Mesmo assim, o torneio australiano contará com várias atrações, incluindo Federer, Nishikori, o canadense Milos Raonic e o búlgaro Grigor Dimitrov.