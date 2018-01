Campeão e vice jogam em Montreal O Masters Series de Montreal, o primeiro grande torneio da temporada de quadras rápidas, já começa quente. Na rodada de abertura, nesta segunda feira, estarão em quadra o campeão e o vice do ano passado. O russo Marat Safin, que levantou o troféu em 2000, joga às 13 horas local, na quadra central, diante do francês Nicolas Escude, enquanto o vice, o israelense Harel Levy já terá um perigoso desafio na estréia com o australiano Patrick Rafter. A programação deste segunda começa com Nicolas Kiefer x Thomas Enqvist, seguido de Nicolas Escude x Marat Safin, não antes das 13 horas de Montreal, Greg Rusedski x Carlos Moya; Levy x Rafter e Simon Larose x Lleyton Hewitt. Na quadra 1, Tim Henman enfrenta Paradorn Srichaphan, seguido de Yevgeny Kafelnikov x Todd Martin, Daniel Nestor x Dominik Hrbaty e Andrew Ilie x Magnus Norman. A chave de duplas também começa com Jaime Oncins/Daniel Orsanic e Jiri Novak e Rickl David, ambos da república checa.