Campeão em 2002, Safin não joga em Paris O tenista Marat Safin não vai defender seu título no torneio de Paris-Bercy por causa de bolhas nos pés, informou nesta quinta-feira os organizadores da competição. A vaga do russo será ocupada pelo francês Arnaud Clement enquanto a deste último foi cedida, por convite, a seu compatriota Richard Gasquet. Com a recusa de Safin, já são cinco os jogadores que desistiram de jogar o último torneio da temporada e que começa na próxima segunda-feira. São eles, o norte-americano Andre Agassi, em licença paternidade, o australiano Lleyton Hewitt e o sueco Thomas Enqvist, contundidos, e o brasileiro Flávio Saretta, por decisão pessoal.