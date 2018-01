Campeão em 2015, Ferrer é confirmado no Rio Open pelo 4º ano seguido

Ex-número 3 do ranking mundial, David Ferrer é o terceiro tenista de elite confirmado no Rio Open do ano que vem, que terá seu desfecho no final de semana do Carnaval, em 26 de fevereiro. A presença do espanhol no torneio no Rio não chega a ser uma novidade: ele esteve presente em todas as quatro edições. Em 2015, foi o campeão.

"Estou muito feliz por poder voltar ao Rio Open. Desde a primeira vez que joguei o torneio, na edição inaugural, eu me senti muito bem no Rio e recebi muito carinho das pessoas. Jogar o torneio é fundamental para minha preparação para a temporada de saibro e estarei lá para tentar ganhar o troféu mais uma vez", afirmou Ferrer.

O espanhol, aos 34 anos, já não vive mais o auge da carreira, porém. Ele caiu para o número 21 do ranking mundial, depois de fechar sete temporadas entre os 10 melhores do mundo na última década. Enter os tenistas em atividade, só tem menos títulos que o quarteto Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray. São 26 taças na carreira.

No Rio, terá como adversários nomes como o japonês Kei Nishikori e o austríaco Dominic Thiem, ambos tenistas do Top 10 do ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). O torneio deve atrair ainda outros jogadores do topo da lista, uma vez que é um ATP 500.

"É uma honra receber o David Ferrer no Rio Open pelo quarto ano seguido. Ele é um dos jogadores de maior longevidade no circuito e um exemplo de garra e determinação para todo mundo. Desde a primeira vez que ele veio jogar aqui, criamos uma conexão especial, dele com o Rio Open e dos fãs com ele. Vai ser um mix interessante com o Nishikori e o Thiem, trazendo estilos diferentes para o público assistir no Jockey Club", diz Luiz Carvalho, diretor do torneio.