Campeão em Genebra, Thomaz Bellucci volta ao Top 40 após 2 anos

O brasileiro Thomaz Bellucci está de volta ao grupo dos 40 melhores tenistas do ranking da ATP depois de dois anos. Campeão do Torneio de Genebra, de nível ATP 250, no último fim de semana, ele ascendeu 20 posições na atualização desta segunda-feira da lista e agora figura na 40ª colocação.

Bellucci não ficava entre os 40 tenistas melhores ranqueados desde 20 de maio de 2013. Mas a sua boa fase nas últimas semanas, que inclui a passagem às oitavas de final do Masters 100 de Roma, o levaram a ascender no ranking. E agora com o título em Genebra ele chegou aos 1.065 pontos, em 40º lugar.

Sem alterações nas 15 primeiras posições, o ranking continua sendo liderado pelo sérvio Novak Djokovic, que está com 13.845 pontos e completou a 149ª semana como número 1 do mundo. O suíço Roger Federer continua em segundo lugar, com 9.235 pontos, e o britânico Andy Murray é o terceiro, com 7.040. Já o checo Tomas Berdych segue em quarto, com 5.230 pontos e apenas dez de vantagem para o japonês Kei Nishikori.

O canadense Milos Raonic permaneceu em sexto lugar, logo à frente do espanhol Rafael Nadal, que pode deixar o Top 10 se fizer uma campanha ruim em Roland Garros, Grand Slam em que foi campeão no ano passado. O também espanhol David Ferrer é o oitavo colocado, enquanto o grupo dos dez primeiros colocados é completado, em ordem, pelo suíço Stan Wawrinka e pelo croata Marin Cilic - ambos jogaram em Genebra na semana passada e foram eliminados nas quartas de final.

Outro campeão da última semana, Dominic Thiem ascendeu no ranking, assim como Bellucci. O austríaco ganhou 11 posições e agora é o número 31 do mundo depois de levar a taça do Torneio de Nice.

Em má fase - perdeu as últimas oito partidas -, o brasileiro João Souza ascendeu dois postos e agora está em 78º lugar no ranking, mesmo que tenha sido eliminado no jogo de estreia no Torneio de Genebra na semana passada.

Confira o ranking da ATP:

1º - Novak Djokovic (SER), 13.845 pontos

2º - Roger Federer (SUI), 9.235

3º - Andy Murray (GBR), 7.040

4º - Tomas Berdych (RCH), 5.230

5º - Kei Nishikori (JPN), 5.220

6º - Milos Raonic (CAN), 4.800

7º - Rafael Nadal (ESP), 4.570

8º - David Ferrer (ESP), 4.490

9º - Stan Wawrinka (SUI), 3.845

10º - Marin Cilic (CRO), 3.370

11º - Grigor Dimitrov (BUL), 2.760

12º - Feliciano Lopez (ESP), 2.280

13º - Gilles Simon (FRA), 2.210

14º - Gael Monfils (FRA), 2.065

15º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.045

16º - John Isner (EUA), 1.980

17º - Kevin Anderson (RSA), 1.970

18º - David Goffin (BEL), 1.835

19º - Tommy Robredo (ESP), 1.755

20º - Roberto Bautista Agut (ESP), 1.750

--------------------------------------

40º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.065

78º - João Souza (BRA), 650

140º - André Ghem (BRA), 379

172º - Guilherme Clezar (BRA), 288