Campeão em Indian Wells, Del Potro sobe para 6º do ranking; brasileiros caem

Campeão do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, o tenista argentino Juan Martín del Potro ganhou duas posições no ranking da ATP, na atualização desta segunda-feira. Ele subiu para o sexto lugar e está cada vez mais próximo do Top 5, após superar o suíço Roger Federer num grande duelo, na final da competição norte-americana, no domingo.

Del Potro chegou aos 4.155 pontos, a menos de 400 de distância do alemão Alexander Zverev, atual número cinco. O argentino não alcançava posição tão alta no ranking desde fevereiro de 2014. No mês anterior, atingiu o quarto posto, sua melhor colocação até hoje, antes de passar por uma série de cirurgias nos punhos nos anos seguintes.

O tenista da Argentina, de 29 anos, vive grande momento no circuito. Em Indian Wells, faturou seu segundo título na temporada. Antes, fora campeão em Acapulco, no México. Neste ritmo, ele já entrará como um dos favoritos ao título no Masters 1000 de Miami, que terá início nesta quarta.

Vice-campeão em Indian Wells, Federer não conseguiu defender os pontos do título obtido em 2017. Mas isso não afetou seu ranking. Ele segue na liderança, com 9.660 pontos, contra 9.370 do espanhol Rafael Nadal. O suíço havia assegurado a permanência na ponta ao avançar à semifinal nos Estados Unidos. Em Miami, precisa chegar às quartas para seguir na liderança.

O croata Marin Cilic segue na terceira colocação, enquanto o búlgaro Grigor Dimitrov ocupa o quarto posto. Após Del Potro, vêm o austríaco Dominic Thiem, que caiu de 6º para 7º, o sul-africano Kevin Anderson, que ganhou um posto, o belga David Goffin, que perdeu duas posições, e o francês Lucas Pouille, que galgou duas colocações e faz sua estreia no Top 10 do ranking.

BRASILEIROS

Em fase irregular, o grupo dos cinco primeiros tenistas do Brasil na lista da ATP voltou a sofrer no ranking. Nesta segunda, todos eles caíram na relação. Atual número 1 do Brasil, Rogério Dutra Silva despencou 11 colocações e agora figura em 115º, fora da zona de classificação para a chave principal de Roland Garros.

Thiago Monteiro perdeu um lugar e agora é o 125º. Thomaz Bellucci caiu duas posições, para 135º. Já Guilherme Clezar e João Souza, o Feijão, sofreram duas quedas no ranking. O primeiro perdeu 20 lugares. É o 231º. E Feijão despencou 34 posições, para o 291º lugar. Rogerinho, Monteiro e Feijão vão tentar recuperar pontos e colocações no qualifying do Masters de Miami, nesta semana.

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking:

1.º - Roger Federer (SUI), 9.660 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP), 9.370

3.º - Marin Cilic (CRO), 4.905

4.º - Grigor Dimitrov (BUL), 4.600

5.º - Alexander Zverev (ALE), 4.505

6.º - Juan Martín del Potro (ARG), 4.155

7.º - Dominic Thiem (AUT), 3.675

8.º - Kevin Anderson (AFS), 3.235

9.º - David Goffin (BEL), 3.190

10.º - Lucas Pouille (FRA), 2.420

11.º - Jack Sock (EUA), 2.335

12.º - Novak Djokovic (SER), 2.300

13.º - Tomas Berdych (RCH), 2.275

14.º - Sam Querrey (EUA), 2.265

15.º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.255

16.º - Diego Schwartzman (ARG), 2.220

17.º - John Isner (EUA), 2.170

18.º - Fabio Fognini (ITA), 2.155

19.º - Pablo Carreño Busta (ESP), 2.045

20.º - Nick Kyrgios (AUS), 1.945

115.º - Rogério Dutra Silva (BRA), 496

125.º - Thiago Monteiro (BRA), 454

135.º - Thomaz Bellucci (BRA), 413

231.º - Guilherme Clezar (BRA), 225

291.º - João Souza (BRA), 167