Campeão em Montreal, Zverev cai na estreia em Cincinnati

Campeão do Masters 1000 de Montreal, no domingo, o tenista alemão Alexander Zverev foi eliminado logo na estreia do Masters de Cincinnati, nesta quarta-feira, nos Estados Unidos. O quarto cabeça de chave vinha de dois títulos seguidos - venceu também em Washington - e dez vitórias consecutivas no circuito.

Três dias após vencer o suíço Roger Federer na final de Montreal, Zverev foi superado de virada pelo local Frances Tiafoe pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. Tiafoe, de 19 anos, vinha de duas derrotas seguidas para o adversário de 20 anos, ambas sofridas neste ano.

Vindo de uma grande sequência de resultados, incluindo o maior título de sua carreira, Zverev não escondeu certo desgaste físico nesta quarta. Levava a pior com frequência nos pontos mais longos da partida. Tiafoe esbanjava disposição em quadra.

O cansaço fez o alemão falhar mais em quadra. Foram 44 erros não forçados, contra 21 do local, que anotou ainda 33 bolas vencedoras, contra 29 de Zverev. A oscilação do alemão foi maior no saque: foram 12 aces e sete duplas faltas. Tiafoe soube aproveitar as oportunidades e fechou o jogo após 1h56min.

Com a vitória, o norte-americano obteve seu melhor resultado em torneios de nível Masters 1000. Atual 87º do ranking, Tiafoe vai enfrentar agora o compatriota John Isner. Já Zverev, 7º do mundo, ainda não definiu sua programação até o US Open, que terá início no dia 28.

Mais cedo nesta quarta, o argentino Juan Martín Del Potro e o búlgaro Grigor Dimitrov confirmaram confronto em Cincinnati. Para tanto, o tenista da Argentina bateu o local Mitchell Krueger, que veio do qualifying, por duplo 6/4. Dimitrov, 7º cabeça de chave, superou o espanhol Feliciano López por 7/6 (7/5) e 6/4.

Ainda pela rodada desta quarta, avançaram na chave o australiano Nick Kyrgios e o espanhol David Ferrer. O jovem tenista derrotou o ucraniano Alexandr Dolgopolov por 6/3 e 7/6 (8/6), enquanto o veterano despachou o sérvio Janko Tipsarevic por 6/4, 6/7 (5/7) e 6/1.

Também venceram o espanhol Pablo Carreño Busta, o norte-americano Jared Donaldson, o georgiano Nikoloz Basilashvili, o russo Karen Khachanov e o japonês Yuichi Sugita.