Campeão, Nalbandian brinca com Federer O argentino David Nalbandián derrotou hoje em Xangai o número um do mundo, o suíço Roger Federer por 6-7 (4), 6-7 (11), 6-2, 6-1 e 7-6 (3) em pouco mais de quatro horas e meia de jogo, em partida da Masters Cup de tênis. Nalbandián acabou, desta forma, com uma seqüência de 35 vitórias consecutivas do suíço e impediu que Federer igualasse o recorde de percentagem de vitórias em um ano, com 82-3, em posse do americano John McEnroe desde 1984. Federer perdeu ainda sua 25ª final consecutiva e deixou de lado a oportunidade de se igualar a lendas como Ivan Lendl e Pete Sampras, vencedores de três Masters de forma ininterrupta. "Roger, não se preocupe. Você voltará a ganhar muitos títulos", disse Nalbandián ao término do confronto, ainda na quadra principal, durante a cerimônia de entrega dos prêmios. Além do troféu de cristal característico, o campeão da Masters recebeu uma taça chinesa vermelha comemorativa, e felicitou Federer pela excelente partida disputada, de 4h33min de duração. Contrariando a tradição, Nalbandián não escreveu seu nome nas lentes das câmeras de televisão no momento da festa, e sim a expressão "Vamos Argentina". Ao receber o troféu, o tenista agradeceu seu técnico, sua mãe, presentes nas arquibancadas, sua namorada, que fez com que o título fosse "possível", e ao Governo da China pelas condições das quadras do complexo Qi Zhong de Xangai, inaugurado para a Masters Cup. O tenista suíço, por sua vez, felicitou Nalbandián por vencer uma "uma partida tão difícil", e assegurou que este dia "trará boas lembranças", segundo disse ao público chinês, que o incentivou durante toda a decisão, sobretudo no último set. "Estou orgulhoso de estar aqui, e espero voltar em 2006", concluiu Federer, sorridente. Logo depois, o presidente da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), Etienne de Villiers, cumprimentou os atletas por terem proporcionado "um dos dias mais inesquecíveis no tênis". "Quando falarem sobre partidas memoráveis, muitos poderão dizer que foram testemunhas de momentos como o de hoje", avaliou De Villiers, animando os torcedores chineses, que têm no tênis um dos esportes preferidos, para que voltem a prestigiar a Masters em 2006.