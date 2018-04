Campeão olímpico, Massu vence nos EUA Campeão olímpico nos Jogos de Atenas, medalha de ouro individual e nas duplas, o tenista chileno Nicolas Massu estreou com vitória no US Open ao derrotar nesta terça-feira o argentino José Acasuso por 6-4, 6-0 e 6-2, em partida válida pela primeira rodada do Grand Slam. Nos demais jogos da primeira rodada, o norte-americano Paul Goldstein passou pelo japonês Takao Suzuki por 7-6 (7/5), 2-6, 6-2 e 6-1, o tailandês Paradorn Srichaphan bateu o romeno Victor Hanescu por 4-6, 6-4, 6-1 e 6-1 e o espanhol Alberto Martín derrotou o francês Antony Dupuis por 3-6, 6-2, 6-4 e 6-4.