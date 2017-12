Campeãs de Wimbledon jogam no Brasil Campeã de Wimbledon em 1998, a tenista checa Jana Novotna diz que vê com bons olhos a atual invasão do Leste Europeu no tênis feminino. Uma das pioneiras desse movimento, ela afirma que a modalidade está muito mais competitiva e a participação de beldades como Maria Sharapova e Daniela Hantuchova só ajuda a promover o esporte. Neste sábado, num torneio de veteranas, Novotna jogará no Brasil, na Ilha de Itaparica, na Bahia, diante de outra campeã de Wimbledon, Conchita Martinez, que ganhou o torneio inglês em 1994, tornando-se a primeira espanhola a sair de lá com título, ao bater Martina Navratilova na final. ?Acho que o tênis feminino hoje em dia está muito mais competitivo, com várias jogadoras em condições de vencer os principais torneios?, afirmou Novotna. ?Há alguns anos, havia certos predomínios, como o de Steffi Graf, Navratilova ou Mônica Seles.? No tênis brasileiro, os organizadores do Aberto de São Paulo confirmaram a realização da 6ª edição do torneio a partir do dia 2 de janeiro, nas quadras do Parque Vila Lobos. A competição costuma atrair um bom público, em um período de férias e com partidas sem cobranças de ingressos.