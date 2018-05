Campeões da Copa Davis são recebidos por premiê espanhol

Jose Luis Rodriguez Zapatero, primeiro-ministro da Espanha, homenageou nesta segunda-feira os campeões da Copa Davis, em uma cerimônia realizada na sua residência oficial. Ele elogiou os jogadores espanhóis, que obtiveram a conquista com um triunfo por 5 vitórias a 0 sobre a República Checa, em disputa encerrada no domingo.

Zapatero disse que o sucesso do país nos esportes coincidiu com um período de domínio no tênis, acrescentando que a equipe é um grande exemplo e que ninguém deve subestimar a magnitude e dificuldades de suas realizações.

"Nós temos uma geração de atletas que é sem dúvida a melhor da história da Espanha", disse Zapatero. "Vocês sabem como ganhar com humildade e elegância, vocês sabem como jogar e lutar durante os momentos difíceis e você tem-nos mostrado como se faz".

Segundo colocado no ranking da ATP e quatro vezes campeão em Roland Garros, Rafael Nadal recebeu elogios especiais de Zapatero. "Você é um símbolo magnífico e um embaixador. Alguém que mostra como as coisas devem ser feitas, como ser um grande esportista, e pessoa", disse Zapatero, antes de acrescentar que no próximo ano ele pretende "vê-lo aqui novamente".