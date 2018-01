Campeões da Davis são recepcionados pelo primeiro-ministro

Campeões da Copa Davis, no domingo, os tenistas da equipe britânica foram recepcionados nesta terça-feira pelo primeiro-ministro David Cameron, na residência oficial do líder britânico, em Londres.

Com a taça nas mãos, os irmãos Andy e Jamie Murray, Kyle Edmund, James Ward e Dominic Inglot e o capitão Leon Smith posaram para fotos com Cameron na frente do famoso prédio localizado na Downing Street, número 10, que sedia a residência oficial e o escritório do primeiro-ministro.

Ao vencerem por 3 a 1 os belgas, na casa dos rivais, o time britânico encerrou um jejum de 79 anos sem títulos na competição. Para Murray, principal tenista da equipe, o triunfo significou outra marca importante em sua carreira. Em 2013, ao vencer em Wimbledon, acabou com outro jejum, de 77 anos sem troféus de britânicos no Grand Slam disputado em Londres.

Na ocasião, o atual número dois do mundo também foi recepcionado por Cameron na residência oficial. Além destas conquistas, Murray brilhou diante dos seus compatriotas ao faturar a medalha de ouro no torneio de tênis olímpicos dos Jogos de Londres-2012, disputado na mesma grama de Wimbledon.