Campeões na Austrália eliminam Marcelo Melo em Indian Wells

Campeões do Aberto da Austrália, os italianos Simone Bolelli e Fabio Fognini foram os responsáveis pela eliminação do último representante brasileiro no Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, pela semifinal da chave de duplas, os italianos venceram a dupla formada por Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3.

Melo e Dodig eram a dupla cabeça de chave número 2 em Indian Wells e vinham de três vitórias, a última delas sobre os espanhóis David Ferrer e Fernando Verdasco, pelas quartas de final. Seus algozes, responsáveis pela eliminação de Rafael Nadal, farão a final contra quem vencer o duelo entre Marcin Matkowski (Polônia)/ Nenad Zimonjic (Sérvia) e o vencedor do jogo entre os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan e Vasek Pospisil (Canadá)/ Jack Sock (Estados Unidos).

Melo e Dodig fazem boa temporada, tendo chegado, em Indian Wells, à sua quinta semifinal em seis torneios. A dupla só disputou uma decisão, conquistando o título em Acapulco, no México. Enquanto isso, Bruno Soares vai mal. Ele e o austríaco Alexander Peya têm mais derrotas que vitórias na temporada. Em Indian Wells, perderam logo na estreia.