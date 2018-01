Campinas: 2 brasileiros na semifinal Neste sábado serão disputadas as semifinais do Tess Tennis Classic, na Sociedade Hípica de Campinas. O campineiro Ricardo Mello leva as esperanças da torcida, ao enfrentar o italiano Alessio Di Mauro. Na outra vaga da semifinal, será decidida entre o brasileiro Daniel Mello e o paraguaio Ramon Delgado. Daniel Mello surpreendeu um dos favoritos ao título, Flávio Saretta, ao vencê-lo por 6/4 e 6/4, enquanto Ricardo Mello, numa partida com 2h15 de duração eliminou o gaúcho Francisco Costa por 6/4, 4/6 e 6/3.