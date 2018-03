Campos do Jordão terá torneio de tênis O tênis promete esquentar a temporada de inverno de Campos do Jordão com duas semanas de torneios, do Credicard Tennis Cup, que teve lançamento nesta terça-feira em São Paulo. A primeira competição será feminina, com US$ 25 mil em prêmios e depois o torneio masculino com premiação de US$ 100 mil para o ranking mundial da ATP.