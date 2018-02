Canadá confirma equipe que pega o Brasil na Copa Davis O capitão do Canadá, Martin Laurendeau, não surpreendeu ao anunciar nesta terça-feira seus tenistas para o confronto contra o Brasil, pela zona americana da Copa Davis, que acontece entre os dias 6 a 8 de abril, em Florianópolis. Laurendeau confirmou a base que vinha treinando para o duelo, com Frank Dancevic, Frederic Niemeyer, Peter Polansky e Daniel Nestor, atual número cinco do mundo de duplas. A equipe desembarcará neste final de semana na capital catarinense. Dancevic, provável número um canadense nas simples, é o 115.º do ranking da ATP, enquanto Niemeyer, que já conquistou o Aberto de São Paulo, está na 282.ª posição. Ele deve formar dupla com Nestor. Polansky é apenas o 430.º do mundo. Pelo lado brasileiro, o capitão da Francisco Costa também anunciou os quatro tenistas que enfrentarão o Canadá. Os escolhidos são Flávio Saretta, Marcos Daniel, André Sá e Gustavo Kuerten. O vencedor do confronto se classifica para o playoff ao Grupo Mundial da Davis, que será disputado de 21 a 23 de setembro.