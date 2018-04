Canadense Milos Raonic vence Verdasco no ATP de San Jose

O canadense Milos Raonic conseguiu o primeiro título de sua carreira na ATP ao vencer o espanhol Fernando Verdasco em San Jose (EUA).

Raonic, número 80 do mundo, bateu o espanhol por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/5), em uma hora e 51 minutos de uma partida bastante parada e que teve que ser resolvida nos tie-breaks em ambos os sets.

Aos 20 anos, o tenista se tornou o mais jovem campeão da ATP desde o título do croata Marin Cilic no Torneio de New Haven, em 2008, quando tinha apenas 19 anos.

O último canadense a ganhar um torneio de ATP havia sido Greg Rusedski, que em abril de 1995 triunfou em Seul.