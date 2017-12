Canadense se machuca e Safin avança O russo Marat Safin avançou hoje para a terceira rodada do Torneio de Wimbledon sem precisar de muito esforço. O russo, quarto cabeça-de-chave do torneio, foi beneficiado pela contusão de seu adversário, o canadense Daniel Nestor, no terceiro set da partida. Safin venceu o primeiro set com dificuldades (7/6), mas perdeu o segundo por 3/6. No terceiro, quando perdia por dois games a um, o canadense teve de abandonar a quadra reclamando de contusão. Em outra partida de hoje, o inglês Tim Henman - sexto cabeça-de-chave - venceu o seu compatriota Martin Lee por três sets a zero - parciais de 6/2, 6/3 e 6/4. O holandês Sjeng Schalken venceu Bob Bryan (EUA) por 3 a 1 - 6/4, 3/6, 6/3 e 6/4.