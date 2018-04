Canadense vence Aberto de São Paulo O tenista canadense Frederic Niemeyer ganhou neste domingo o título do Nossa Caixa Aberto de São Paulo - Troféu Mário Covas, no Parque Villa-Lobos, na capital. Ele derrotou na final o argentino Martín Vasallo, que abandonou o jogo contundido, quando vencia o adversário por 1 set, com parcial de 7-6 (8-6). O campeão da disputa afirmou estar surpreso com a conquista já que Vassalo era, em sua opinião, o favorito ao título. ?Não tinha nenhuma convicção de vencer este torneio?, revelou. Niemeyer ocupa a 239ª posição no ranking de Entradas da ATP.