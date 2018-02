Cañas bate Ljubicic e encara Djokovic na final em Miami Guillermo Cañas será o adversário do sérvio Novak Djokovic na decisão do Masters Series de Miami, no domingo. Nesta sexta, o argentino derrotou o croata Ivan Ljubicic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Número 55 do ranking de entradas, Cañas protagonizou a maior surpresa do torneio ao eliminar o suíço Roger Federer, primeiro colocado da lista, nas oitavas-de-final. Foi a segunda vitória seguida do argentino sobre o rival - a primeira foi no Masters Series de Indian Wells, há duas semanas. Canas e Djokovic nunca se enfrentaram. O primeiro, aos 29 anos, já conquistou sete títulos na carreira. O segundo, de 19, tem três conquistas e foi finalista em Indian Wells, onde perdeu para o espanhol Rafael Nadal.