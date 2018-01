Cañas é campeão em Casablanca O tenista argentino Guillermo Cañas ganhou neste domingo o título do Torneio de Casablanca, no Marrocos, ao derrota na final o espanhol Tommy Robredo. Cañas, que disputou o qualificatório para entrar na competição, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-2. Em Estoril, Portugal, a espanhola Angeles Montolio foi campeã ao derrotar a russa Elena Bovina, por 2 a 1 , parciais de 3-6, 6-3 e 6-2.