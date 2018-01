Cañas e Lapentti eliminados em Adelaide Apontados como favoritos ao título, os tenistas argentino Guillermo Cañas e o equatoriano Nicolás Lapentti foram eliminados nesta quarta-feira no torneio de Adelaide, que distribui US$ 380 mil em prêmios e pontos para o ranking da ATP. O carrasco de Cañas, o holandês Raemon Sluiter, bateu o adversário por duplo 6-4, em jogo que havia sido paralisado na terça-feira em razão da chuva. Já Lapentti caiu na segunda rodada diante do francês Michael Llodra por 6-1 e 6-3. Nos demais jogos, o sueco Thomas Johansson venceu o francês Arnaud Clement por 6-4 e 6-3, o australiano Todd Reid arrasou o favoritíssimo sul-africano Wayne Ferreira por 6-0 e 6-1, o francês Cyril Saulnier bateu o norte-americano Robbie Ginepri por 6-3 e 6-4 e o britânico Greg Rusedski superou o suíço Stanislas Wawrinka por 6-4 e 6-2.